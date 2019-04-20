هل يمكنك التعاطف مع هذا اللص؟.. شاهد الفيديو

هل يمكنك التعاطف مع مجرم مهما كانت الأسباب التي دفعته لارتكاب جريمته؟، ففي واقعة نادرة، حظي منفّذ عملية سطو مسلح على أحد البنوك بمدينة طنجة شمال المغرب، بتعاطف غير مسبوق من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تبيّن أنّه، كان يسرق لعلاج والده المصاب بالسرطان وإنقاذه من الموت.

تدخل الشرطة لاعتقال لص حاول سرقة بنك بمدينة طنجة pic.twitter.com/Sqj4PGUmCA — l'homme du feu (@Ismail70730471) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وتعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما انتشر مقطع فيديو لعملية سطو مسلّح، قام بها أحد الأشخاص الذي كان يحمل سلاحا أبيض على فرع بنكي في مدينة طنجة، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله وهو في حالة تلبّس.

ووفقا لوسائل الإعلام المحليّة، أسفرت الأبحاث الأوليّة التي أجرتها الشرطة مع "اللّص"، أن ليس لديه أي سوابق عدلية، وأن إصابة والده بالسرطان وعدم تمكّنه من توفير المال لعلاجه، دفعاه إلى اللجوء للسرقة من أجل إنقاذ حياة والده، كما خرجت عائلته في تصريحات، أكدت فيها الأسباب نفسها التي جعلته يقدم على السرقة، ثم انتشرت صور والده المريض وهو طريح الفراش.

وبعد انتشار قصّته، أبدى الناشطون المغاربة تعاطفا كبيرا مع حالة هذا الشاب الذي أجبره الفقر والعوز إلى ارتكاب جريمته، وطلب عدد منهم من مسؤولي البنك التنازل عن الدعوة والمتابعة الجنائية، ومساعدته في تأمين مصاريف علاج والده، بينما انتقد غياب دور الدولة في الدفاع عن حق الفقراء في الصحة.