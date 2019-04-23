إنستغرام تغلق حساب"الرئاسة السورية".. والأخيرة: غير منطقي

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، أن إدارة تطبيق إنستغرام أغلقت حسابها الرسمي، منبّهة متابعيها في العالم الافتراضي إلى احتمال حصول إجراءات مماثلة مع اتساع ما سمّته "الحصار المفروض على البلاد" منذ بدء النزاع ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في تطبيق تلغرام ونقله الإعلام الرسمي "بعد إغلاق قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع يوتيوب مرات عدة، إدارة إنستغرام تقوم بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها دون سابق إنذار أو تقديم سبب منطقي لذلك".

ونبّهت الرئاسة متابعيها إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات أخرى مشابهة على صعيد العالم الافتراضي" مع "تزايد الحصار الشامل المفروض على سوريا منذ بداية الحرب والذي اتسع على ما يبدو ليشمل بعض الحسابات والقنوات الرسمية والوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب تعبيرها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من إغلاق إدارة إنستغرام حسابات العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.