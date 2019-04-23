جندي سوداني يسرق المذياع.. ويخطف ألباب المعتصمين

تداول سودانيون على مواقع التواصل "فقرة غنائية"، بطلها أحد الجنود الذين خطف قلوب الآلاف في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم، مساء الاثنين.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوضح ناشطون أن "الجندي المجهول" دخل صالة إذاعة الاعتصام بمقر القيادة العامة، وطلب المذياع (الميكرفون) من أجل إهداء أغنية للمعتصمين، إلا أن صوته الجميل وأداءه المذهل فاجأ الجميع، بعدما صدح بأغنية وطنية للفنان السوداني الشهير محمد وردي.

و راح الجندي يغني "عشانك أنا مقتول.. يا بلد.. عشانك أموت..."

يذكر أن أيام الاعتصام المتواصل أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم شهدت نماذج مماثلة عديدة أشعلت الحماسة على مواقع التواصل، منها صورة الجندي الذي غمر ابنه خلال التظاهرات، أو صورة الصحافية السودانية التي راحت تغني خلال الاعتصامات وأطلق عليها اسم " #حبوبتي_كنداكة "