لقطة مهيبة لبزوغ القمر من جبل النور.. وهذه قصتها

وُصفت لبزوغ القمر من خلف قمة جبل النور بمكة المكرمة بـ"المهيبة والمدهشة".

موضوع يهمك في مشهد طريف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين مقطع فيديو لنعامة هاربة في أحد شوارع محافظة طبرجل بمنطقة... فيديو طريف.. نعامة تهرول في أحد الشوارع بالسعودية سوشيال ميديا

وحول هذه الصورة اللافتة، قال ملتقط الصورة، يوسف بجاش، في حديث مع "العربية.نت": "قمت بتصوير هذا المشهد في فيديو، لحظة تواجد زائرين على هذا الجبل الذي يحتل مكانة في نفوس المسلمين. ويرصد الفيديو حركاتهم التي تزامنت مع بزوغ القمر من خلفهم في منظر مدهش".

وأضاف: "بالنسبة لظهور القمر بهذه الضخامة في المشهد، جاء ذلك بفضل استخدام التقريب للقمر، ودخول عنصر قريب في المشهد واقتطاع هذين العنصرين (القمر والناس) في كادر واحد ينقل المشاهد لمنظر لم تألفه عيناه في طبيعة حياته اليومية، لذا قد يندهش بعض الأشخاص لغرابة المنظر لدرجة عدم التصديق".

وأوضح أنه تم تصوير المقطع من أحد جبال مكة غرب جبل النور، وكان بينه وبين قمة الجبل مسافة 3 كيلومترات، مستخدماً كاميرا احترافية مزودة بعدسة تقريب عالية.