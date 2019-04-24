طليقة زوج أنغام تفسر جدل احتفالها الأخير

أثارت ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم المتزوج حديثا من المطربة أنغام، الجدل بسبب مقطع الفيديو لها وهي تحتفل بعيد ميلادها بصحبة المطربة أصالة وباقي أفراد عائلتها.

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وفي الفيديو، ظهرت ياسمين عيسى وهي ترقص على أغنية "أشوف فيك يوم" ما اعتبره البعض بمثابة رسالة إلى طليقها، الذي تزوج من أنغام بينما كانت هي لا تزال متزوجةً منه.

إلا أن ياسمين عيسى "أوضحت" موقفها عبر رسالة نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، أكدت فيها أن الفيديو لم يكن يُقصد منه توجيه رسالة إلى زوجها السابق.

وأكدت أنه تم لعب 5 أغانٍ وقت تقطيع قالب الحلوى الخاصة بالاحتفال، مضيفةً أنها لا تعرف "لماذا ركز الجميع على أغنية واحدة وتجاهلوا باقي الأغنيات؟".

وشددت على أن علاقتها بطليقها "جيدة خاصةً وأنه شخص جيد" ولم يتخل عن مسؤوليته تجاهها، أو تجاه أبنائه في أي وقت، حسب تأكيدها.

وطالبت ياسمين عيسى الجميع بـ"التوقف عن المزايدات والمغالطات" والتعليق على حياتها وحياة طليقها الشخصية، في ظل ما تحمله هذه الأمور من "تعليقات وألفاظ سخيفة ومستفزة" تسبب ضررا لأبنائهما.