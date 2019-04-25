شاهد.. فيديو لسلحفاة "تعلم معنى فعل الخير"

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو تظهر فيه سلحفاة تحاول جاهدة مساعدة سلحفاة أخرى مقلوبة على ظهرها لا تستطيع الحركة.

ساعد أخاك إن كان في محنة



و لا تنتظر منه كلمة شكرا ❤ pic.twitter.com/8Y76dLA8U8 — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) April 24, 2019

وفي الفيديو، تحاول السلحفاة السليمة دفع الأخرى المقلوبة على ظهرها بكل قوتها، حيث أخذت تحركها من مكانها شيئا فشيئا، ثم عاودت الرجوع إلى الوراء والركض من جديد و"نطح" صديقتها، إلى أن وجهت لها لكمة رأسية قوية فانقلبت وتحررت من مأزقها، وتابعتا طريقهما معا، في لقطة تشرح معنى "فعل الخير".