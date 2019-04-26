شاهد مشاجرة حامية بغرفة التجارة والصناعة في البحرين

شهد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين مشاجرة بالأيدي بين مجموعة من التجار ومستشار قانوني من جنسية عربية بعد مشادات كلامية بين الطرفين.

وفي تفاصيل الحادثة، وجه أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات، أثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، عبارات سب وقذف في حق أحد الأعضاء زاعماً حصوله على تمويل من جهات أجنبية، بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب، وفق وسائل إعلام بحرينية.

من جهته، وجه وكيل النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وأصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد. كما استجوبت النيابة العامة المتهم والمجني عليه وشهود العيان، وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وأمرت بحبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.