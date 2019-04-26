فيديو يكسر القاعدة..الرجال أكثر حنانا من النساء

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طفلين وهما يلعبان لعبة تقليدية تعرف باسم "حجرة ورق مقص"، وهي ملاعبة يدوية بين شخصين، تكون بأن يقوما بالعد حتى الرقم ثلاثة فينطق كلاهما اختياره مع تمثيله بيده بالتمثيل المتعارف عليه، والاختيار يحدد الفائز حسب القوانين التالية: الحجر يهزم المقص، والورق يهزم الحجر، والمقص يهزم الورق، وبذلك فأية اختيار يهزمه اختيار آخر، ويمكنه هزم الاختيار الثالث.

real man don't hit women 😉 pic.twitter.com/MMzSfSN0CF — Gaml .y (@m_yosry2012) April 24, 2019

وفي حالة الفوز، على الخاسر تنفيذ "شرط" بمعنى رهان يحدده الفائز، وعادة ما يكون الرهان بأن يقوم الفائز بضرب الخاسر مرة على رأسه، ممازحا إياه.

وتظهر لقطات الفيديو طفلين اثنين يلعبان اللعبة، في اللقطة الأولى تفوز الفتاة فتقوم بتنفيذ الرهان على الفتى، حيث تضربه على رأسه ممازحة وبطريقة عادية، وعندما يحين دور الفتى ويفوز باللعبة، ينهض لتنفيذ الرهان فيلمس رأسها بحنو ودفء، في لقطة ربما تعكس ولأول مرة أن الرجال أكثر حنانا على النساء.