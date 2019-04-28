بالصور.. "لامبورغيني" تنشطر نصفين على طريق في مصر

شهد طريق السويس القاهرة في مصر، حادث سير بسبب السرعة الجنونية أسفر عن انشطار سيارة "لامبورغيني" موديل 2019، ما أثار عاصفة تواصلية.

وأكد المغردون ورواد مواقع التواصل أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية، ما أدى لانقلابها وانشطار السيارة نصفين وخروجه منها سالماً.

وأبدى المغردون حزنهم على السيارة الفارهة التي يبلغ ثمنها نحو أكثر من 10 ملايين جنيه مصري، ولا يوجد منها سوى القليل في مصر.

وكشف مصدر أمني أن الفحص المبدئي والتحريات كشفت أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن انقلابها عدة مرات، وانشطارها نصفين.