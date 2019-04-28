شاهد نيمار يلكم مشجعاً.. بعد رفضه وقف التصوير!

يبدو أن مباراة السبت بين باريس سان جيرمان وفريق "رين" خلال نهائي كأس فرنسا، لم تجلب إلا المتاعب للاعب البرازيلي، نيمار.

فبعد خسارة المباراة لصالح رين، توجه نيمار مع فريقه للمنصة لتسلم ميداليات المركز الثاني، إلا أن كلمات مشجع على المدرج استفزته على ما يبدو، وأخرجته عن طوعه، فما كان من مهاجم باريس سان جيرمان إلا أن وجه لكمة للمشجع.

Neymar fighting a fan after the final 👀 pic.twitter.com/lix1Nrkhux — Juan Velazquez (@JuanDirection58) April 28, 2019

إلا أن النجم البرازيلي لم ينج من الكاميرات ولا الهواتف، فقد تداول العديد من محبيه وكارهيه "فيديو اللكمة الغاضبة" على مواقع التواصل.

وأظهر الفيديو المتداول نيمار محاولاً ثني المشجع عن التصوير على ما يبدو، إلا أن الأخير رفض موجها بعض الكلمات، ما أغضب نيمار، ودفعه لضربه.