شاهد.. هكذا أنقذ شاب سعودي كلبين من السيول

أنقذ شاب سعودي في مقتبل العمر كلبين عالقين في سيول أحد الأودية.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يغامر بالدخول في سيل جارٍ دون أن يأبه بخطورة التربة أو الانجراف مع الماء، ونجح في مهمته في الوقت الذي كان والده يوثق اللحظة عبر هاتفه ويشجعه.

وانقسم متابعو الفيديو حول هذا التصرف الذي حمل في سياقه خطورة بالغة على الشاب، لا سيما أن المنطقة شهدت أمطاراً غزيرة وقد تزيد قوة دفع السيل ومنسوب المياه دون سابق إنذار، فيما رأى آخرون أن هذا الفعل يدل على الرحمة والإحسان، والأمر لم يصل لدرجة المجازفة أو المغامرة، على حد وصفهم.