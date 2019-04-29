فيديو مذهل.. ولي عهد دبي يمشي بين غيوم ملونة في طوكيو

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في "الإنستغرام"، فيديو مذهلا أثناء زيارته لمتحف للفن الرقمي في طوكيو باليابان.

وكتب الشيح حمدان "الفن الرقمي في طوكيو".

وتظهر في الفيديو صور مذهلة وإضاءات ثلاثية الأبعاد من "تيم لاب" ، وكأن الشيخ حمدان يمشي بين غيوم ملونة بألوان قوس قزح.

و"تيم لاب" يقع بجزيرة أودايبا في طوكيو باليابان، حيث يختلط الخيال فيه بالحقيقة، لما يوفره من أعمال فنية رقمية وتفاعلية.

والمتحف مبني على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، واستخدموا فيه ٥٢٠ كمبيوتر و٤٧٠ جهاز إسقاط ضوئي استخدمت لعرض الصور، وأجهزة تتبع الحركة وأرضيات مثل العرض حتى تعطي إحساسا أكثر واقعية.

ويعد "تيم لاب" أحد أغرب المتاحف حول العالم، الذي يضم العديد من التقنيين والذين تختلف تخصصاتهم بين مصممين وعلماء كمبيوتر ومهندسين ومبرمجين.