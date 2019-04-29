للمصريين.. هل يمكنكم تناول الفسيخ بعد هذا التحذير؟

تداول رواد مواقع التواصل في مصر تحذيرات لمدير مركز السموم، التابع لوزارة الصحة، من خطر تناول الفسيخ في شم النسيم، حيث أكد مدير المركز محمود لطفي، أن ميكروبات "الفسيخ" هي الأقوى على وجه الأرض، مشيراً إلى أنها تقاس بالميكروغرام، وأضاف أنها تستخدم في الحروب البيولوجية.

وقال مدير مركز السموم لطفي خلال مقابلةمع أحد الفضائيات المصرية إن أعراض تسمم الفسيخ تبدأ بصعوبة البلع وازدواج الرؤية، وحدوث انتفاخ، حتى الإصابة بضعف عضلات الجهاز التنفسي، ناصحاً من يشعر بظهور هذه الأعراض أن يتوجه فوراً إلى مركز السموم، وأضاف أنه إذا وصل في وقت متأخر يتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن مركز السموم في جامعة عين شمس، استقبل في شم النسيم العام الماضي، نحو خمس حالات قاتلة توفي بعضهم، فضلاً عن الحالات الطفيفة التي تستورد لأجلها وزارة الصحة أمصالاً لعلاج تسمم الفسيخ بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بيوم شم النسيم، وهو عيد يحتفل به المصريون منذ عهد الفراعنة، ويتناولون فيه أطعمة معينة مثل الفسيخ "السمك المملح" والخس والبيض الملون والبصل.