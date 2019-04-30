"شرطة المشاهير" بلا شرطيها.. رحيل مفاجئ لمزعج الفنانين

ودعت صفحة "شرطة المشاهير" الشهيرة على تويتر "شرطيها" الأول ومؤسسها الشاب اللبناني، راغد قيس.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، بتغريدات عن الشاب المشاغب الذي أرق "طمأنينة" العديد من الفنانيين العرب.

وأشار بعض الممثلين والإعلاميين اللبنانيين ممن عرفوا راغد على تويتر إلى أنه توفي بعد أسبوع من إصابته بوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.

كما أعرب العديد من الفنانين عن حزنهم لرحيله المبكر، وعلى رأسهم المغنية اللبنانية إليسا، التي كانت في كثير من المحطات محل انتقاد لاذع من شرطة المشاهير.

وكتبت عبر تويتر: "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو".

كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو — Elissa (@elissakh) April 29, 2019

إلى ذلك، أعربت أصالة عن حزنها لرحيله، كاتبة: "الله يصبر أهلك على فاجعة غيابك".

كما انضمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والممثلة اللبنانية نادين نجيم ومايا دياب، وعادل كرم، وغيرهم كثر إلى قافلة مودعي "الشرطي" المشاغب الذي رحل باكراً.