فيديو لشاب مصري يصعد قمة الهرم ويرعب الزائرين

تسلق شاب مصري قمة الهرم في مصر، اليوم الأربعاء، وقام بكسر مثلث حديدي، ثم قذف الزائرين بالطوب والأحجار والأخشاب.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للشاب وهو يقوم بكسر المثلث الحديدي فوق قمة الهرم، محاولا إثارة الرعب بين الزائرين للمنطقة الأثرية، قائلين إنه ربما يعاني من خلل عقلي.

وقالوا إن الشرطة فشلت في البداية في القبض على الشاب حيث كان يقذف الطوب والحجارة على أي فرد يحاول الصعود له، لكن تمكن أفرادها في النهاية من الصعود له وإنزاله والقبض عليه.

وكشف أشرف محيي مدير منطقة آثار الهرم، أن الشاب دخل إلى المنطقة الأثرية كأي زائر، وفور دخوله تسلق هرم خوفو وتناول بعض القطع الخشبية الموجودة بالمثلث الخشبي، وألقاها على الزائرين للمنطقة.

وأكد أن قوات الأمن لاحقت الشاب وتمكنت من الوصول إليه، وتقوم حاليا باستجوابه ومعرفة دوافعه.