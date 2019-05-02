بالفيديو.. قاض عراقي ينتحر في بث مباشر على "فيسبوك"

أقدم أحد قضاة إقليم كردستان شمال العراق على إطلاق النار من سلاح رشاش على نفسه، ليل الثلاثاء، في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك".

القاضي واسمه في محاكم دهوك "صبحي عبدالله"، أو كما يسميه الكرد في المحافظة "حاكم كوران "، قام بإطلاق النار على نفسه من سلاح كلاشينكوف لتخترق رصاصة صدره من الجهة اليمنى، فيقع أرضاً لافظاً أنفاسه خلال ثوان في مشهد مرعب. وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن سبب إقدامه على الانتحار هو المطالبة باستقلال كردستان عن العراق.

وظهرت خلف القاضي، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ على "فيسبوك"، ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏"ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻒ - ﺍلإﺻﻼﺡ - ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة "الحاكم كوران" بشكل واسع، وقال بعض عارفيه إن القاضي الذي يحمل الجنسية الهولندية أيضاً، صعد بعد الاستفتاء الذي جرى في 2017/9/25 وما رافقه من أحداث إلى جبال محافظة دهوك العراقية احتجاجاً على عدم استقلال إقليم كردستان عن العراق، وبقي معتصماً هناك بعيداً عن الناس منذ ذلك الحين.

وتأتي عملية الانتحار بعد أن وصل إلى حالة اليأس وتلاشى حلمه باستقلال كردستان.

وقال ناشطون إن الرجل أراد أن ينهي اعتصامه بهذه الطريقة، المأساوية ليوصل صرخة ومناشدة باستقلال الإقليم العراقي.