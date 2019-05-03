نار غضب ضد نادين نجيم بسبب "سوريا".. وحذف تغريدة

تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نجيم إلى سيل من الانتقادات، وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني وإجابتها على سؤال "هل النجوم السوريون كسحوا النجوم اللبنانيين؟"، حيث قالت: "أنا أحترمهم ولكنني لبنانية وأتمسك باللبنانيين".

وتداولت مواقع التواصل صورا تجمع نادين نجيم مع فنانين سوريين مثل عابد فهد وتيم حسن وقصي خولي، للتأكيد على أن الدراما السورية وراء نجاح نادين نجيم التي "أنكرت" فضل الدراما السورية بحسب وجهة بعض المغردين، واصفين تصريحاتها بالعنصرية.

صحافية لبنانية: نادين أخطأت والممثلة ترد

وردّت نجيم عبر حسابها على "تويتر" على عدد من التعليقات التي هاجمتها وأوضحت موقفها، حيث غردت الإعلامية اللبنانية زلفا رمضان بالقول إن رأي نادين فيما يخص تفوق اللبنانيين على النجوم السوريين كان رأيا خاطئا، وقالت "كان يجب عليها أن تمسك العصى من النصف وتحلل الواقع الدرامي بشكل صحيح لكنها أرادت أن تحفظ ماء الوجه مع الممثلين اللبنانيين".

أنا قلت بحترمن بس أكيد عاطفتي مع اللبنانية لأني لبنانية متل ما هني كمان قد ما حبونا مش رح يفضلونا على ولاد بلدن وين الغلط باللي حكيته ؟ طول عمري بحكي احسن كلام عن نجوم سوريا ما عم بعرف ليش كبرتوها هل قد ؟ https://t.co/MCS8iFj7Zj — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 1, 2019

بدورها ردت نادين وقالت: "أنا قلت بحترمن بس أكيد عاطفتي مع اللبنانية لأني لبنانية متل ما هني كمان، قد ما حبونا مش رح يفضلونا على ولاد بلدن وين الغلط باللي حكيته؟ طول عمري بحكي أحسن كلام عن نجوم سوريا ما عم بعرف ليش كبرتوها هل قد؟”.

لترد الإعلامية زلفا رمضان بالقول "انا لم أكبرها ربما شرحك وقصدك من الكلام لم يصل في شكله الصحيح الحب شيء والوصف الدرامي شيء آخر هذا كان رأي وليس إعترافا بالحب للممثلين اللبنانين أنا أحبهم لكن عند ابداء الرأي يجب ان يكون موضوعيا".

انا لم اكبرها ربما شرحك وقصدك من الكلام لم يصل في شكله الصحيح الحب شيء والوصف الدرامي شيء آخر هذا كان رأي وليس إعترافا بالحب للممثلين اللبنانين أنا أحبهم لكن عند ابداء الرأي يجب ان يكون موضوعيا — zalfa ramadan (@zalfaramadan) May 1, 2019

حذف التغريدة

وفي تغريدة أخرى ردت نادين على مغردة قالت لها إن "سبب نجاحها هم السوريون و هذا هو الواقع و لكنها جحدتهم هيك بكل بساطة ووقاحة قال شو أولاد بلدي ؟؟" حسب وصف المغردة التي حملت اسم "مينيرفا".

لترد نادين: "إيه بس بس بلا حكي سخيف، مش شايفين غيري صارلكن سنين بنفس الحكي الفاضي، عنجد إنو 1+1= 5 معكن.. طيب أوك معك حق بس عطينا سكوتك، وايه ولاد بلدي”، لتقوم لاحقا بحذف التغريدة.

"من العيب نقل التفرقة في الفن"

إلى ذلك، نشرت الممثلة داليدا خليل صورة عبر "تويتر" جمعتها مع الممثل باسم مغنية من كواليس مسلسل "أسود"، وقالت: "الفن ما فيه عنصرية لأن الإبداع بيجمع ما بيفرق والمبدع اللبناني فخر النا كما هو حال كل مبدع عربي.. من العيب نقل التفرقة إلى الفن مع الاحتفاظ بالاعتزاز بفخر الصناعة الدرامية اللبنانية.. أسود"، وذلك دون الإشارة إلى زميلتها نادين نجيم وربما كالمثل القائل "إياك أعني واسمعي يا جارة".

هذا وحاولت "العربية.نت" التواصل مع الفنانة نادين نجيم لكنها رفضت الرد على الاتصالات أو التعليق.