يحدث في فرنسا.. ادفع نتظاهر نيابة عنك

استحدث مواطن فرنسي موقعا إلكترونيا يسمح بدفع مبلغ من المال إلى شخص مجهول للتظاهر مكان أشخاص يعجزون عن ذلك.

وقال غريغوار لوجييه: "عندما يكون الشخص مقيما على مسافة بعيدة عن باريس ليس من السهل عليه التظاهر في العاصمة. والنقل يكلف غاليا. وإذا أردنا أن يكون لتظاهرنا أثر، فيجب أن يكون في باريس".

ويقيم هذا الرجل الثلاثيني في بارتونيه بوسط فرنسا الغربي. وراودته الشهر الماضي فكرة إطلاق موقع إلكتروني يسمح بدفع المال إلى "أشخاص يمثلون أشخاصا آخرين في تظاهرات لا يمكنهم المشاركة فيها".

وأكد لوجييه، وهو عالم أحياء بات الآن يهتم بالمزرعة العائلية مع شقيقه وشقيقته، أن "هذا بمثابة الاقتراع بموجب وكالة عن آخر، لكنه يطبق على التظاهرات".

وعمليا يمكن لرواد الإنترنت أن يختاروا من بين قضايا مطروحة، وهي ثلاث حاليا عبر الإنترنت أو اقتراح قضية جديدة ينبغي الدفاع عنها. وهم يدفعون مبلغ 15 يورو في الساعة إلى "مرسال" مكلف التظاهر مكانهم. ويمكن تحديد مكان تواجد الشخص من خلال هاتفه النقال والاتصال به، ويمكن للشخص أن يطلب منه إرسال صور ومقاطع فيديو.

وأوضح لوجييه أن "أصحاب الميزانيات الصغيرة يمكنهم المساهمة جماعيا، فعلى سبيل المثال إن تبرع ألف شخص بخمسة يوروهات يمكننا أن نرسل وفدا كبيرا من المتظاهرين".

ويحصل لوجييه على عمولة نسبتها 20% على كل عملية. وذكر أن موقعه الذي يثير انتقادات "يلبي حاجة فعلية. فالاهتمام بالسياسة أكبر من أي وقت مضى مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. لكن عبر هذه الشبكات يذهب رأي الناس هباء. يجب أن يكون لكل هذه الطاقة ثقل على أرض الواقع. وهذا ما نقترحه".