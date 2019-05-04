بسبب الصحة العقلية.. هاري يلغي متابعة أخيه على إنستغرام

في خطوة غريبة، ألغى الأمير هاري متابعة الحساب الرسمي لأخيه الأمير وليام على "إنستغرام"، ما دفع الكثيرين إلى محاولة معرفة السبب.

وعلى الرغم من وجود تقارير اعتبرت إلغاء تلك متابعة في إطار الشائعات حول الخلافات التي حدثت بينهما، إلا أن الأمر ليس له علاقة بذلك، فقد ألغى بالفعل الأمير هاري متابعته لجميع المستخدمين وترك 16 حسابا فقط معنيين بالصحة، وذلك في إطار مبادرته للتوعية ضد أخطار أمراض الصحة العقلية، والتي تستمر لمدة شهر، وفق ما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية.

ولكن ما يلغي فكرة وجود أي خلافات بينهما إنه قد بعثت ميغان ماركل والأمير هاري برسالة حب إلى الأميرة شارلوت على "إنستغرام" بعد عمل إلغاء المتابعة لحساب كيت وليام الرسمي لكينسينجتون الملكي.

وتستمر حملة التوعية من أخطار أمراض الصحة العقلية حتى يوم 19 من الشهر الجاري، وفي التعليقات على الحساب الرسمي للأمير هاري وزوجته، قد عبر الاثنان على اهتمامهما باللياقة البدنية والصحة العقلية، والحصول على القدر الكافي من الراحة، وأهمية التواصل الاجتماعي.