بعد سوريا ونار الغضب.. إنستغرام نادين نجيم "مهكرا"

بينما كانت الفنانة اللبنانية، ندين نسيب نجيم، منشغلة بالرد على وابل الانتقادات التي طالتها إثر تصريحات أدلت بها عندما حلت ضيفة برنامج تلفزيوني عندما أجابت على سؤال "هل النجوم السوريون كسحوا النجوم اللبنانيين؟"، حيث قالت: "أنا أحترمهم ولكنني لبنانية وأتمسك باللبنانيين"، تعرضت نجيم إلى حملة هجوم إلكترونية قامت بتهكير حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

إلا أن الحساب الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين شخص عاد نشطا بعد ساعات، حيث نشرت نجيم على تويتر تغريدة قالت فيها: "الحمدالله الحساب على الإنستا رجع وشكراً لدكتور مازن يلي ساعدني ولكل حدا وقف حدي".

الحمدالله الحساب على الانستا رجع وشكراً لدكتور مازن يلي ساعدني ولكل حدا وقف حدي 🙏🏻🙏🏻 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 3, 2019

وكانت مواقع التواصل قد تداولت صورا تجمع نادين نجيم مع فنانين سوريين مثل عابد فهد وتيم حسن وقصي خولي، للتأكيد على أن الدراما السورية وراء نجاح نادين نجيم التي "أنكرت" فضل الدراما السورية، بحسب وجهة بعض المغردين، واصفين تصريحاتها بالعنصرية.