السعوديون يستعيدون ذكريات إعلان دخول شهر رمضان

بات خبر معرفة دخول شهر رمضان هذه الأيام أمراً في غاية السهولة والسرعة، حين ينتشر في لحظات رؤية الهلال عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، إلا أن السعوديين استعادوا ذكريات إعلان دخول شهر رمضان المبارك قديماً، والتي كانت تمثل لحظات اجتماع الأسرة على التلفاز والإذاعة.

قديماً ترقب وإنصات، ونكهة وفرحة عارمة، يتداولها الناس، ويتسارع الأطفال في الشوارع لإبلاغ أصدقائهم وجيرانهم بدخول الشهر الفضيل، حين إعلان دخول شهر رمضان، اختفت تلك المعالم لتنتصر اليوم التنقية الحديثة، فهي ثوان بسطية ويصلك الخبر أينما كنت.

في تلك الذكريات، تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للمذيع "ماجد الشبل"، رحمه الله، لحظة إذاعته خبر دخول شهر رمضان، مسترجعين بها ذكريات قديمة، بطابعها الجميل.

وعلى الرغم من تعدد شبكات التواصل، وسرعة نقل الخبر، فإن صوت المذيع الراحل ماجد الشبل، لا يزال محفورا في ذاكرة السعوديين، حيث يعد "ماجد الشبل" أحد الرواد في التلفزيون السعودي، وكان قارئاً لنشرة الأخبار الرئيسية، وصوتا مميزا من الصعب نسيانه.