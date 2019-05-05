"شظايا" قذيفة من حزب الله "تصيب" باسيل

يبدو أن التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أصابت "شظاياها" وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، حين رحّب بـ"هدية تذكارية ميليشياوية" من حلفائة في ميليشيا حزب الله.

فخلال زيارة لبلدة رأس أسطا في قضاء جبيل، السبت، يرافقه وزير الدفاع، إلياس بو صعب، قدم أحد المسؤولين في ميليشيا حزب الله قذيفة مستعملة في معركة جرود عرسال عام 2017.

وقد كُتب على القذيفة التي وُضع عليها علما التيار الوطني الحر وحزب الله: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل".

ومن أبرز التعليقات، كانت أن باسيل تقدم على رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، المعروف بتأييده لحزب الله، ومنهم من اعتبر أنه يحمل قذيفة إيرانية، وغيرها من التعليقات.

من جهته، كتب النائب زياد حواط عبر "تويتر": "إلى ضيفنا الكريم "المتوّج" بصاروخ عابر لتاريخ جبيل وثقافتها. مهلاً مهلاً هديّة جبيل إلى لبنان واللبنانيين القداسة، الوطنية، الشهامة والعيش المشترك. ما رأيناه عبث بالتاريخ وانقلاب عليه".

كما غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على "تويتر": "كنا نتمنى أن يفتتح معالي وزير الخارجية مكتبة وطنية في جبيل بدلاً من تسلمه قذيفة "حزب الله"، ولكن ستبقى جبيل حرة".