فيديو لتزاحم رهيب بلبنان.. والسبب "عرض قاتل"

لا تأتي تخفيضات الأسعار بنتيجة إيجابية دائماً، فحينما يكون العرض مغرياً جداً يبدو أن النتائج لا تحمد عقباها، كأن تكون الترجمة الحرفية لعبارة "killer offer" الدارجة (عرض قاتل) هي ما يعبر عن الحالة.

فقد أصيب 12 لبنانياً إثر تحطم زجاج محل في جبيل، وتدافع المواطنين بعد إعلان محل تجاري عن تخفيضات شملت أدوات كهربائية "بأسعار خيالية"، كما ذكرت مواقع لبنانية.

ونقل الدفاع المدني 3 مصابين إلى المستشفى وقدموا الإسعافات الأولية لـ6 جرحى آخرين، إضافة إلى 3 مصابين آخرين نقلهم الصليب الأحمر.

وحسب مواقع لبنانية، فإن السلطات فتحت تحقيقاً حول مصدر البضاعة، التي جعلت المواطنين من مناطق مجاورة يصطفون في طوابير منذ الساعة الخامسة فجراً.