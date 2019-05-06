عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

ماذا قال محمد صلاح لمتابعيه في أول تغريدة بعد إصابته؟

المصدر: العربية.نت
محمد صلاح نقلاً عن حسابه في تويتر
رابط مختصر

في أول تغريدة له منذ الإصابة التي تعرض لها، هنأ نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح جماهيره ومتابعيه بمناسبة شهر رمضان، الذي يبدأ اليوم الاثنين.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "كل عام وأنتم بخير... رمضان كريم"، مع إضافة وجه تعبيري مبتسم.

وتأتي هذه التغريدة كرسالة من النجم المحبوب لجماهيره ومحبيه القلقين عليه منذ تعرضه للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، حيث تلقى صلاح إصابة في الرأس إثر اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل، السلوفاكي مارتين دوبرافكا، مما استدعى خروجه من الملعب محمولاً على نقالة، الأمر الذي أصاب جماهيره بالقلق.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول 3-2، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه قبل أن يخرج من الملعب مصاباً، في الدقيقة 73.

واتضح بعد فترة وجيزة أن إصابة "مو" خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة المصيرية المقبلة لفريقه ضد برشلونة، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

كلمات دالّة

#ليفربول, #محمد صلاح

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر