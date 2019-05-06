ماذا قال محمد صلاح لمتابعيه في أول تغريدة بعد إصابته؟

في أول تغريدة له منذ الإصابة التي تعرض لها، هنأ نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح جماهيره ومتابعيه بمناسبة شهر رمضان، الذي يبدأ اليوم الاثنين.

كل عام وأنتم بخير...رمضان كريم😊 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 5, 2019

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "كل عام وأنتم بخير... رمضان كريم"، مع إضافة وجه تعبيري مبتسم.

وتأتي هذه التغريدة كرسالة من النجم المحبوب لجماهيره ومحبيه القلقين عليه منذ تعرضه للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، حيث تلقى صلاح إصابة في الرأس إثر اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل، السلوفاكي مارتين دوبرافكا، مما استدعى خروجه من الملعب محمولاً على نقالة، الأمر الذي أصاب جماهيره بالقلق.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول 3-2، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه قبل أن يخرج من الملعب مصاباً، في الدقيقة 73.

واتضح بعد فترة وجيزة أن إصابة "مو" خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة المصيرية المقبلة لفريقه ضد برشلونة، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.