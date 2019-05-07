إلى من ينشرون صور موائدهم في رمضان.. "أصل النية"!

تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك صور لموائد الطعام في المنازل، بما تحتويه من أصناف وأنواع فاخرة، بداعي المباهاة أو لمجرد عرض ما أعد في المنزل من طعام شهي.

كما أن بعض الأشخاص ينشرون تلك الصور بكل عفوية كتوثيق لحياتهم اليومية، ومنهم من ينشرها للحديث عن النعمة، وبعضهم ينشرها للتعبير عن سعادته بوليمته التي أعدها لضيوفه في أيام الشهر الكريم.

موضوع يهمك أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاثنين أنه أصبح بإمكان المستخدمين إضافة صورة، أو فيديو، أو صورة متحركة GIF إلى... جديد من تويتر.. انتظره الكثيرون! تكنولوجيا

وتثير هذه الصور بعض التعليقات المتفاوتة على وسائل التواصل الاجتماعي، فالبعض يؤيد ذلك كنوع من الحرية الشخصية، في حين يعارضها قسم آخر، لكونها لا تراعي مشاعر المحتاجين.

وفي هذا السياق، اعتبر الناطق الإعلامي في دائرة الإفتاء العام في الأردن في تصريحات صحافية، الاثنين، أنه لا ينبغي نشر صور الموائد والأطعمة على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان.

في حين رأى بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تصريح لـ"العربية.نت" أن الأصل في نشر مثل هذه الصور هو النية، لكن يفضل عدم نشرها حتى لا تسبب أذى نفسيا وجرحا لمشاعر الفقراء والمحتاجين. وأضاف أن الأفضل عدم النشر منعا للضرر والرياء، وحرصا على مشاعر الجميع.