خطأ مفاجئ في أضخم مسلسل عرفته الشاشة.. "ضيف" دخيل!

يبدو أن أضخم مسلسل تلفزيوني على الإطلاق وقع في خطأ فادح. فقد لاحظ مشاهدو المسلسل الشهير "لعبة العروش" #game_of_thrones وجود كوب قهوة ورقي خاص بإحدى سلاسل القهوة الشهيرة، وقد ترك سهواً خلال أحد المشاهد، في الحلقة الرابعة من الجزء الثامن الذي يعرض حالياً.

وضجت مواقع التواصل بهذا الخطأ الذي لا يغتفر من قبل مسلسل "الفنتازيا" الأشهر والأضخم من حيث المشاهدات والتمويل والإنتاج.

وكان عرض الموسم الثامن من "لعبة الحروب" بدأ في 14 أبريل الماضي.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) May 6, 2019

اعتذار و"سخرية"!

في المقابل، قدمت بيرني كولفيلد وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) اعتذارا لمحبي المسلسل. وقالت في مقابلة مع إذاعة (واي.إن.واي.سي) في نيويورك يوم الاثنين "لا أستطيع أن أصدق ذلك. مصممو الديكور والمسؤولون عن القطع والأدوات (المستخدمة في المسلسل) يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة".

وتابعت مازحة "نحن آسفون. ويستروس كانت أول مكان تظهر فيه قهوة ستاربكس".

وفي تعليق ساخر قالت شبكة (إتش.بي.أو) إن "مشروب اللاتية الذي ظهر في الحلقة كان المشروب الخطأ. دينيرس طلبت كوبا من الشاي بالأعشاب".

من جهتها، أدلت شركة ستاربكس، وهي أكبر سلسلة متاجر متخصصة في القهوة في العالم، بدلوها في الدعاية غير المقصودة لها في المسلسل الذي يشاهده أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

وقال حساب الشركة على تويتر "بصراحة فوجئنا لأنها (دينيريس) لم تطلب مشروب التنين" في إشارة إلى أحدث مشروب أضيف إلى قائمة الشركة الصيفية وهو مشروب وردي اللون من فاكهة التنين (دراجون فروت) وحليب جوز الهند.

يذكر أن الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير من المسلسل المقتبس عن سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" (إيه سونج أوف أيس أند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، تعرض يوم 19 مايو .

وتجري أحداث المسلسل الذي يشارك فيه العديد من المشاهير في قارّتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جداً امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبعُ عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة. ويتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد، من قبل مخلوقات خيالية.

كما يتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة قضايا عديدة، المراتب الاجتماعية والدين والحرب الأهلية والجريمة وعقابها والولاء والعدالة.

وقد صُوِّرَ في استديوهات بلفاست وعدة مواقع أخرى في أيرلندا الشمالية ومالطا واسكتلندا وكرواتيا وآيسلندا والولايات المتحدة والمغرب، وعُرِضَ لأول مرة على HBO في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011.

كما اجتذب أعداداً قياسية من نسب المشاهدة لدى القناة، كما كون مع مرور الوقت قاعدة جماهيرية واسعة ونشطة في كافة أنحاء العالم.