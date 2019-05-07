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صدمة في الكويت.. طائرة تدهس موظف الخطوط الجوية

المصدر: دبي - العربية.نت
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صدمت وفاة أحد العاملين ضمن الخطوط الجوية الكويتية البلاد. وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في بيان، الاثنين، عبر حسابها على تويتر وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة سحب الطائرات.

وأوضحت الشركة في بيانها ظروف "الدهس"، قائلة "وقع حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية، أدى إلى وفاته أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب 4، بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات، وتجري حاليا التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث".

كما أشارت إلى تقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي لأسرة الفقيد.

وكانت صور الفني انتشرت على مواقع التواصل، مظهرة جثته ممددة على الأرض بعد وقوع الحادث الصادم.

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