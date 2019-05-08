فيديو لطفل أفغاني يخطف الألباب.. رقص على وقع الألم

سحر طفل أفغاني على مدى اليومين الماضيين وسائل التواصل الاجتماعي. وتقاطرت تعليقات التعاطف مع الطفل الذي فقد رجله العام الماضي إثر أحد التفجيرات العديدة التي يدفع المدنيون أثمانها.

A landmine took Ahmed's leg.



This is the moment he got back on his feet.



Over 4,000 civilians were killed or injured by explosives in Afghanistan last year. That’s over a third more than in 2017 and the most since 2010. pic.twitter.com/5xVKhTWoiP — ICRC (@ICRC) May 6, 2019

وبدا ابن السنوات القليلة التي تعد على أصابع اليدين العشرة يطير فرحاً بعد أن ركب له الأطباء طرفاً اصطناعياً، وراح يرقص مغتبطاً، متناسيا ذكرى الألم الذي رافقه لأكثر من سنة بعد أن فقد رجله.

وحصد الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر انتشاراً واسعاً.

وأفادت اللجنة الدولية بأن أكثر من 4000 مدني أصيبوا أو لقوا حتفهم جراء تفجيرات في أفغانستان العام الماضي. وأضافت أن هذا الرقم يفوق العام 2017، ويعتبر الأعلى منذ العام 2010.