بالفيديو.. صرخ في وجه وزير فأتاه "العقاب" بالأصفاد!

على المدى اليومين الماضيين شهدت إحدى المناطق اللبنانية غلياناً غير مسبوق على خلفية إمداد خطوط كهرباء للتوتر العالي.

فقد اعتصم أهالي منطقة المنصورية في المتن (جبل لبنان) ضد خطة وزارة الكهرباء هذه، إلا أن القوى الأمنية فرقت المعتصمين بالقوة.

لكن صرخة أحد المواطنين ضجت بها مواقع التواصل، فقد خرج المواطن اللبناني #داود_مخيبر منتقداً المسؤولين، لا سيما وزيرة الطاقة الحالية ندى البستاني، بالإضافة إلى وزير الطاقة السابق جبران باسيل، موجهاً له الشتائم.

This old courageous man was ARRESTED because he exercised his right to free speech,he told @NadaBoustani n @Gebran_Bassil to install the power lines in their homes

Apparently giving authorities a reality check of whats happening to the citizens is offensive. FREE HIM

#المنصوريه pic.twitter.com/0zk6yDgsBa — Romy (@romyjournalist) May 8, 2019

وعلى الرغم من أن صرخة مخيبر هذه أتت من قلب محروق، وخوف على عائلته وسط تحذيرات من مراجع طبية حول مخاطر التوتر العالي على السكان الذين يقطنون في محيطه، لجهة تسببه بأمراض سرطانية، إلا أن ذلك لم يشفع له، فقد اقتيد مخيبر مكبلاً بالأصفاد إلى المخفر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية من أجل التحقيق معه بجرم القدح والذم.

إلا أن صور توقيفه انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في لبنان، حاصدة غضب العديد من الناشطين اللبنانيين، الذين اعتبروا أن "الحريات" في لبنان باتت مهددة، لا سيما أن التوقيفات المشابهة أصبحت تتكرر باستمرار، كلما عبر مواطن أو ناشط أو صحافي عن رأيه عبر منصات التواصل.