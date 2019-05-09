حارس إيراني للعراقيين: ملعبكم بُني بأموالنا

هاجم حارس مرمى فريق ذوب آهن الإيراني، رشيد مظهري، الجماهير العراقية التي حضرت في ملعب مدينة كربلاء الرياضية، الثلاثاء، مباراة فريقه أمام فريق الزوراء العراقي، على حسابه في انستغرام قائلا: "لم نكن هناك بأمان رغم أن هذا الملعب بُنيَ بأموال الشعب الإيراني".

ونشر مظهري على حسابه عدة منشورات وجّه فيها حديثه إلى الشعب الإيراني موضحا: "أود أن تقرأوا هذه التدوينة حول مباراتنا مع فريق الزوراء يوم أمس، بحمد الله استطعنا أن نصعد إلى المرحلة القادمة من كأس أبطال آسيا بالتعادل الذي حصلنا عليه أمام نادي الزوراء".

وأضاف "لا أستطيع أن أصف أجواء الملعب، وكنت حزينا لأن أرواحنا لم تكن بأمان في ملعب بُنيَ بأموال إيرانية"، ووجّه كلامه إلى العراقيين: "أنتم أيها العراقيون عندما كنتم في الحرب، ولم تعلموا ما يدور في العالم، بُنيَ هذا الملعب بأموال الشعب الإيراني".

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وأكد ظاهري في حسرة "الأهم من ذلك أن الشعب الإيراني يحلم بملعب كهذا، مع الأسف جميع المرافق والتجهيزات تشبه التي توجد في إيران، من حنفيات المغاسل إلى الأرضيات والسيراميك إلى كل شيء". وقال ظاهري معجبا: "غرف تبديل الملابس ما أروعها.. لم أرَ مثلها"!

وعن كلام المسؤولين الإيرانيين بأن إيران والعراق إخوة قال ظاهري "أنا أعتذر منكم نيابة عن المسؤولين، لم أشعر بالأخوة هناك. أتصور أن المسؤولين لديهم إحساس بالأخوة فحسب.. هنيئا لهم".

وأضاف: "كل ما يقوله الشعب عن الوضع صحيح، كنت سابقا أتصور أن شعبنا ليست لديه معلومات كافية، ولكن علمت الآن أن كل ما يقوله صحيح، يحزّ في قلبي أن شعبنا مظلوم إلى هذا الحد، لقد حزنت كثيرا فكتبت هذه الأسطر، فلنترك الأمر.. سعداء بأنّنا استطعنا أن نرفع علم إيران وأن نُفرح شعبنا، أبارك للشعب فقط وليس للمسؤولين".

الحارس الذي أظهر صدمته من كلام المسؤولين الإيرانيين وتصريحاتهم حول أخوة الشعبين العراقي والإيراني، جاءت ردة فعل الجمهور العراقي لتطلق العنان لتدويناته الغاضبة.

وتعليقا على تصريحات مظهري، نقلت وكالة "مهر" عن مدير شركة تطوير الملاعب الرياضية، التابعة لوزارة الرياضة الإيرانية، حسن كريمي، أن إيران لم تبنِ ملعب الزوراء في كربلاء، و أكد كريمي: "لم نبنِ أي مشروع في أية دولة خارج إيران ومن ضمنها العراق".

يذكر أن المباراة التي جمعت نادي الزوراء العراقي ونادي ذوب آهن الإيراني، جرت مساء الثلاثاء الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، هذه النتيجة التي غادر بموجبها الفريق العراقي البطولة، وتأهل الفريق الإيراني إلى الدور المقبل، وشهدت المباراة أحداثا دراماتيكية، وشغبا من قبل جماهير نادي الزوراء بعد استفزاز من قبل أحد لاعبي الفريق الإيراني، ودخل جمهور الزوراء إلى أرضية الميدان بعد أن توجه اللاعب إلى الجمهور بحركة غير أخلاقية، ما دفع بعض المشجعين إلى رشق اللاعب بعبوات المياه.