فيديو بشع لمصريين يحرقون قطة.. والأمن يتدخل

أثار فيديو بشع لشباب مصريين يحرقون قطة غضباً عارماً، بعدما كانوا هم من صور المقطع ونشره على مواقع التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لمجموعة من الشباب في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية شمال مصر، وهم يحرقون قطة، ويتلذذون بتعذيبها، وسط ضحكاتهم، مطالبين بالقبض على هؤلاء الشباب والتحقيق معهم.

وعلى الفور توصلت أجهزة الأمن المصرية للشباب، وتبين أنهم 4، وأن المتهم بحرق القطة يدعى أحمد حجازي 16 عاماً طالب بالصف الأول الثانوي، وتمت إحالتهم جميعاً للنيابة.

وقال المتهم الرئيسي في الواقعة إنه قام بحرق القطة بعد أن أصيبت في حادث دهس، وفعل ذلك لتخليصها من آلامها، فيما قررت النيابة إخلاء سبيله و3 من زملائه شاركوا في الواقعة بكفالة ألف جنيه لكل منهم على ذمة القضية.