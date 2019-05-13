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محمد صلاح لابنته: لدينا حذاء ذهبي في المنزل وهذا جديد

المصدر: دبي - العربية.نت
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احتفل اللاعب المصري محمد صلاح، الأحد، مع زوجته ماغي وابنته مكة بنيله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد فوزه في المباراة التي جمعته مع ولفرهامبتون، الأحد، نال صلاح جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفا.

ورافقت صلاح على أرض الملعب زوجته وابنته التي حظيت بتشجيع الجمهور الذي شاهدها وهي تركض وراء الكرة وحدها على العشب الأخضر، قبل أن تقوم بركلها لتدخل شباك المرمى على وقع حماس الجمهور وتصفيقه لها، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما صلاح، فقد نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يحمل الحذاء الذهبي وابنته مكة إلى جانبه يتحدث معها، وأرفق الصورة بتعليق ساخر كتب فيه "نعم، أعرف أن لدينا مثله في المنزل، لكن هذا جديد!".

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#محمد صلاح

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