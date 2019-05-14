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بالفيديو.. اختطاف شاب لبناني في أبيدجان

المصدر: دبي - العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر كيف قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطف شاب لبناني في أبيدجان.

وبحسب المعلومات التي انتشرت بكثرة عبر وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل، فإن الشاب يدعى أشرف رضا شور، ويبلغ من العمر 35 عاماً.

وأظهرت كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في منطقة قريبة من مكان الحادث، أن الشاب تعرض للخطف بعد أن هاجم 4 لصوص مخبزه في منطقة أبوبو، حيث أرغموه على ركوب سيارته بعدما أطلقوا ضربات نارية واتجهوا به إلى جهة مجهولة.

كما تم العثور على سيارته مقفلة في منطقة أغبوفيل التي تبعد عن المنطقة التي تم اختطافه فيها ما يقارب عشرات الكيلومترات.

وأفادت المعلومات أن الشاب اللبناني المخطوف متزوج وله ولدان.

كلمات دالّة

#أغبوفيل

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