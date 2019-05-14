بالفيديو.. اختطاف شاب لبناني في أبيدجان

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر كيف قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطف شاب لبناني في أبيدجان.

وبحسب المعلومات التي انتشرت بكثرة عبر وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل، فإن الشاب يدعى أشرف رضا شور، ويبلغ من العمر 35 عاماً.

الفيديو إختطاف الشاب اللبناني أشرف شور في ابيدجان. pic.twitter.com/4YXeao1Ia2 — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) May 14, 2019

وأظهرت كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في منطقة قريبة من مكان الحادث، أن الشاب تعرض للخطف بعد أن هاجم 4 لصوص مخبزه في منطقة أبوبو، حيث أرغموه على ركوب سيارته بعدما أطلقوا ضربات نارية واتجهوا به إلى جهة مجهولة.

كما تم العثور على سيارته مقفلة في منطقة أغبوفيل التي تبعد عن المنطقة التي تم اختطافه فيها ما يقارب عشرات الكيلومترات.

وأفادت المعلومات أن الشاب اللبناني المخطوف متزوج وله ولدان.