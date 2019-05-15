بتغريدة.. ندين نجيم ترد على إعلامية مصرية بشأن "خمسة ونص"

نشرت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، تغريدة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثنت فيها على مسلسل "خمسة ونص" وأداء أبطاله.

وكتبت بتغريدتها: "بعد تسعه أيّام من رمضان، أستمتع بمتابعه مسلسل خمسة ونص على mbc 4: نادين نجيم، قصي خولي تمثيل رائع ومنضبط، رفيق علي أحمد أداء طاغ، مخرج متمكن (فيليب أسمر)، موسيقى تصويرية تحرك الحدث ولا تلحقه. وصوت تيتر شيرين لا يتركك: يا بتفكر يا بتحس".

بعد تسعه ايّام من رمضان ،استمتع بمتابعه مسلسل خمسه و نص علي mbc 4 :نادين نجيم، قصي خولي تمثيل رائع و منضبط، رفيق علي احمد اداء طاغ، مخرج متمكن(فيليب اسمر)، موسيقي تصويرية تحرك الحدث و لا تلحقه. و صوت تيتر شيرين لا يتركك : يا بتفكر يا بتحس.@nadinenjeim @kosaikhauli — lamees al hadidi (@lameesh) May 15, 2019

فما كان من الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم إلا أن تعيد نشر تغريدة الحديدي مرة أخرى بعد أن علقت عليها كاتبة: "ونحنا سعيدين أنك عم تحضري وحبيتي العمل شكراً".

ونحنا سعيدين انك عم تحضري وحبيتي العمل شكراً 🙏🏻❤️ https://t.co/JUE7xnoYLc — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 15, 2019

يذكر أن مسلسل "خمسة ونص" كان مكان جدل في الأيام الماضية، بسبب ما تحدثت عنه بعض صفحات مواقع التواصل عن حضور ندين نسيب نجيم الذي اعتبرته طاغياً على باقي شخصيات العمل.