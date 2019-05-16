تيم حسن "يغازل" معجبة.. مقطع فيديو يشعل التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره الممثل السوري تيم حسن على صفحته في "تويتر" يُظهر فتاة يبدو أنها من المعجبات به بعد أن أجرت عملية جراحية.

الف سلامة عليكي انشالله والف #جبل_شيخ_الجبل بيتمنى رضاكي pic.twitter.com/QHDLKmwjPk — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) May 15, 2019

يوضح الفيديو الفتاة وهي على سرير بالمستشفى، وقد غطى أنفها ضمادة وكأنها خرجت لتوها من عملية جراحية ولا تزال تحت تأثير المخدر.

وتقول الفتاة في الفيديو: "أنا بدي ادرس، بس بكرا عرسي، وبدي اتجوز جبل شيخ الجبل"، وهناك من يقف بجانبها ويتحدث إليها ويلتقط لها الفيديو.

فما كان من الفنان تيم حسن إلا أن نشر المقطع وأرفقه بتغريدة كتب فيها باللهجة السورية: "ألف سلامة عليكي إن شا الله، وألف جبل شيخ الجبل بيتمنى رضاكي"، لتتوالى التعليقات بعدها على الفيديو.

يُذكر أن الفنان السوري تيم حسن يجسد في رمضان الحالي شخصية "جبل شيخ الجبل"، للمرة الثالثة على التوالي لثلاثة مواسم رمضانية، وهي الشخصية التي لاقت رواجاً كبيراً على مدى الأعوام الماضية، وتركت وقعاً لدى الجمهور.