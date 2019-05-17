هكذا هنأ تيم حسن "الزعيم" بعيد ميلاده!

نشر الفنان السوري تيم حسن مقطع فيديو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر للفنان المصري عادل إمام.

ويعرض الفيديو مجموعة من أعمال "الزعيم"، مصحوبة بأغنية "سنة حلوة يا جميل"، وكتب حسن في تغريدته: "كل سنة وأنت بألف خير".

كل سنة وانت بالف خير 🌺#عادل_امام pic.twitter.com/fMOIfx3YAH — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) May 16, 2019

ويحتفل الوطن العربي في السابع عشر من شهر مايو الجاري بعيد ميلاد عادل إمام، الذي يحل هذا العام في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة، حيث كان عادل إمام حاضرا على الشاشة في دراما رمضان منذ عام 2012، ليكتب نجاحا تلو الآخر ويصبح ثابتا من ثوابت الدراما التي تعرض في الشهر الكريم.