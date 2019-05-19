شاهد.. نسخة شعبية من برنامج رامز جلال

تفاعل جماهيري كبير يشهده برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه رامز جلال ويعرض عبر شبكة "MBC" في شهر رمضان الجاري، ويحل به نجوم الوطن العربي كضيوف.

أحدث ما شهده التفاعل مع البرنامج، كان تقديم نسخة شعبية منه تحمل اسم "رامز جلال في شبرا" إشارة إلى حي شبرا الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث قام مجموعة من الشباب بتقديم نسخة شعبية تحاكي بطريقة كوميدية ما يشهده البرنامج، وقدم الشاب حمادة الحاج شخصية رامز جلال في الحلقة محاولا الوصول إلى نبرة صوته، وكذلك الظهور بشكل يقترب من شكل رامز جلال.

وفي بداية الحلقة قدم الشاب المصري نفس المقدمة التي يلقيها رامز جلال، قبل أن يعلن عن استضافة أحد أصدقائه من أجل الوقوع في الفخ الذي استعاض عنه ببعض الأمور الكوميدية.

وتم تصوير الحلقة بمنطقة القناطر الخيرية من أجل الوصول إلى شكل يشبه الشلال، فيما ارتدى بطل الحلقة زي ميكي ماوس بدلا من زي الغوريلا التي تظهر في الحلقات الخاصة بالبرنامج.

ونالت الحلقة إعجاب رامز جلال الذي قام بنشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا "شقاوة شباب شبرا".

حمادة الحاج شاب مصري اشتهر باسم "قذافي شبرا" وقدم العديد من الفيديوهات والمقاطع الساخرة التي اشتهرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.