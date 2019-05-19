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فيديو يحبس الأنفاس.. رجل ينجو من الدهس بأعجوبة

المصدر: دبي - نورا الجندي
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انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر فيه رجل في مدينة فانكوفر الكندية وهو يحاول جر قاربه من الماء إلى اليابسة بعد أن ربطه بسيارته.

إلا الرياح لم تجر كما تشتهي السفن، حيث انزلقت السيارة التي لم تتحمل وزن القارب وعادت تتدحرج إلى الوراء باتجاه القارب والماء.

الرجل الذي كان على متن القارب يحاول تصحيح مساره، وقد تصرف بسرعة كبيرة عندما رأى السيارة تنزلق إلى الأسفل، وقفز من القارب كي ينقذ الموقف، إلا أنه تدحرج عند هبوطه ووقع أرضاً.

أما السيارة فكانت في طريقها لدهس الرجل بعد أن وقع إثر نزوله من القارب، ولربما عناية إلهية منعت ذلك.

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