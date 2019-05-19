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كيف بارك حاكم دبي عقد قران أبنائه الثلاثة؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في إنستغرام قصيدة "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ" بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه وهم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قال فيها:

لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ
وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ

بَــــدَتْ بـحُـلَّـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً
وقَـــــدْ تــفــتَّـحَ بــالــنُّـوَّارِ بُــســتـانُ

والــرِّيـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ
ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ

وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ إحتَفَلَتْ
بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ

فَــكُــلُّ ركــــنٍ بــــهِ عــطــرٌ وأغــنـيَـةٌ
وكــــــلُّ روضٍ بـــــهِ روحٌ وريـــحــانُ

أيَّــامُ أنــسٍ بــدَتْ تـجلي مـحاسنها
كـالـبَـدرِ والأنــجـمُ الـزَّهـراءُ نـيـشانُ

تـاهَتْ علىَ الغيدِ في حلٍّ وفي حُلَلٍ
وأنـحَـلَّ مــنْ حُـلَـلِ الـظـلماءِ مـرجانُ

أنـجاليَ الـصِّيدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا
عـلَى الـشَّهامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا

ربٍّـيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي
كــمـا تُـرَبِّـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ

وصـغـتكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ
فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ

عـلَّمتكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً
تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّضَـتْ لـلـظَّيمِ أوطــانُ

من جانبه نشر ولي عهد أبوظبي، تغريدة على تويتر: "تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه، حمدان ومكتوم وأحمد، فرحة كبيرة عمّت أرجاء الوطن، أبارك لأبنائي الثلاثة، متمنياً لهم دوام التوفيق والفرح، وسعادة أسرية غامرة".

هذا وتصدر خبر عقد قران ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء الماضي عناوين الأخبار في وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية.

كما أشعل الخبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبر عقد القران "فرحة وطن".

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