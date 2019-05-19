كيف بارك حاكم دبي عقد قران أبنائه الثلاثة؟

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في إنستغرام قصيدة "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ" بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه وهم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قال فيها:
ليل الإمارات أفراح وألحان ... وفِي سماها من الأنوار ألوان .. pic.twitter.com/jorT2RMStU— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 18, 2019
لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ
وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ
بَــــدَتْ بـحُـلَّـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً
وقَـــــدْ تــفــتَّـحَ بــالــنُّـوَّارِ بُــســتـانُ
والــرِّيـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ
ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ
وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ إحتَفَلَتْ
بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ
فَــكُــلُّ ركــــنٍ بــــهِ عــطــرٌ وأغــنـيَـةٌ
وكــــــلُّ روضٍ بـــــهِ روحٌ وريـــحــانُ
أيَّــامُ أنــسٍ بــدَتْ تـجلي مـحاسنها
كـالـبَـدرِ والأنــجـمُ الـزَّهـراءُ نـيـشانُ
تـاهَتْ علىَ الغيدِ في حلٍّ وفي حُلَلٍ
وأنـحَـلَّ مــنْ حُـلَـلِ الـظـلماءِ مـرجانُ
أنـجاليَ الـصِّيدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا
عـلَى الـشَّهامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا
ربٍّـيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي
كــمـا تُـرَبِّـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ
وصـغـتكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ
فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ
عـلَّمتكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً
تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّضَـتْ لـلـظَّيمِ أوطــانُ
من جانبه نشر ولي عهد أبوظبي، تغريدة على تويتر: "تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه، حمدان ومكتوم وأحمد، فرحة كبيرة عمّت أرجاء الوطن، أبارك لأبنائي الثلاثة، متمنياً لهم دوام التوفيق والفرح، وسعادة أسرية غامرة".
تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه .. حمدان ومكتوم وأحمد.. فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن.. أبارك لأبنائي الثلاثة.. متمنيا لهم دوام التوفيق و الفرح وسعادة أسرية غامرة. pic.twitter.com/wVoei4LW0b— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 18, 2019
هذا وتصدر خبر عقد قران ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء الماضي عناوين الأخبار في وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية.
كما أشعل الخبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبر عقد القران "فرحة وطن".