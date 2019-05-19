كيف بارك حاكم دبي عقد قران أبنائه الثلاثة؟

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في إنستغرام قصيدة "لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ" بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه وهم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قال فيها:

ليل الإمارات أفراح وألحان ... وفِي سماها من الأنوار ألوان .. pic.twitter.com/jorT2RMStU — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 18, 2019

لــيــلُ الإمــــاراتِ أفــــراحٌ وألــحـانُ

وفـــي سـمـاها مــنَ الأنــوارِ ألــوانُ

بَــــدَتْ بـحُـلَّـتـها الـخـضـراءِ فـاتـنـةً

وقَـــــدْ تــفــتَّـحَ بــالــنُّـوَّارِ بُــســتـانُ

والــرِّيـحُ سَـجْـسَـجُ والـبـيـداءُ قـافـيَةٌ

ربــوعـهـا بـجـمـيـلِ الــــوَردِ تــــزدانُ

وكيفَ لا وهيَ في عُرسٍ قدِ إحتَفَلَتْ

بــأحــمـدٍ ثُـــــمَّ مــكـتـومٌ وحــمــدانُ

فَــكُــلُّ ركــــنٍ بــــهِ عــطــرٌ وأغــنـيَـةٌ

وكــــــلُّ روضٍ بـــــهِ روحٌ وريـــحــانُ

أيَّــامُ أنــسٍ بــدَتْ تـجلي مـحاسنها

كـالـبَـدرِ والأنــجـمُ الـزَّهـراءُ نـيـشانُ

تـاهَتْ علىَ الغيدِ في حلٍّ وفي حُلَلٍ

وأنـحَـلَّ مــنْ حُـلَـلِ الـظـلماءِ مـرجانُ

أنـجاليَ الـصِّيدُ أبـناءُ الـعُلا درَجـوا

عـلَى الـشَّهامَة مُـذْ كـانتْ ومذْ كانوا

ربٍّـيـتكمُ وســوادُ الـلـيل يـشـهَدُ لــي

كــمـا تُـرَبِّـي صـقـورَ الـجـوَ عـقـبانُ

وصـغـتكمْ بـيـميني صَــوغَ ذي أدَبٍ

فــصـرتُـم الــيــومَ لـلـعـلياءِ فــرسـانُ

عـلَّمتكُمْ أنْ تـكونوا فـي الـعلا شُهباً

تَـنْـقَضُّ إنْ عُـرِّضَـتْ لـلـظَّيمِ أوطــانُ

من جانبه نشر ولي عهد أبوظبي، تغريدة على تويتر: "تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه، حمدان ومكتوم وأحمد، فرحة كبيرة عمّت أرجاء الوطن، أبارك لأبنائي الثلاثة، متمنياً لهم دوام التوفيق والفرح، وسعادة أسرية غامرة".

تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه .. حمدان ومكتوم وأحمد.. فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن.. أبارك لأبنائي الثلاثة.. متمنيا لهم دوام التوفيق و الفرح وسعادة أسرية غامرة. pic.twitter.com/wVoei4LW0b — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 18, 2019

هذا وتصدر خبر عقد قران ثلاثة من أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء الماضي عناوين الأخبار في وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية.

كما أشعل الخبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبر عقد القران "فرحة وطن".