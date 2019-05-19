من يضرب شوارزنغر؟ شاهد ركلة جنوب إفريقيا

أظهر مقطع مصور الممثل الأميركي الشهير، أرنولد شوارزنغر، أثناء تعرضه لهجوم خلال ظهور علني في جنوب إفريقيا.

وظهر في المقطع المصور، الذي بثته شبكة "إي إن سي إيه"، نجم هوليوود، البالغ من العمر 71 عاما، واقفا ويصور أطفالا خلال حدث رياضي في جوهانسبرغ، وفجأة يركله رجل في ظهره من الوضع طائرا. وترنح شوارزنغر إلى الأمام قليلا من قوة الضربة، قبل أن يوقف الأمن الرجل على الفور.

وبعد ذلك أظهر المقطع المصور شوارزنغر مبتسما ويصافح المارة، ولكنه سار بعد ذلك وسط الأمن.

وفي وقت لاحق، نشر شوارزنغر تغريدة قال فيها: "شكرا لاهتمامكم، لا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأني. اعتقدت أنني تعرضت للتدافع من قبل حشد، الأمر الذي يحدث كثيرا. عرفت أنني تعرضت للركل عندما رأيت المقطع المصور مثلكم جميعا فقط. أشعر بالسرور لأني هذا الأحمق لم يعرقل سناب شات الخاص بي".

وكان شوارزنغر لحظة تعرضه للضرب قد انتهى من تسجيل مقطع لتطبيق "سناب شات".