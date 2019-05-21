شاهد.. بطل الفيلم العالمي علاء الدين يخاطب المصريين

وجه الممثل المصري، مينا مسعود، بطل الفيلم العالمي علاء الدين، رسالة مصورة بالفيديو إلى المصريين باللغة العربية، بمناسبة قرب طرح فيلمه "في دور العرض السينمائي".

وقال مسعود في الفيديو الذي بثه على صفحته الرسمية على مواقع التواصل "يا أهل مصر أهلا ، أنا متحمس جدا لكي تشاهدوا الفيلم، وفخور أن أكون جزءا منه، وأتمنى أن تحبوه مثلما أحبه"، مضيفا "لقد شعرت بالسعادة كثيرا أثناء تصوير مشاهده".

واختتم مينا مسعود رسالته بترديد الهتاف الذي يردده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائما وهو "تحيا مصر"، مكررا إياه 3 مرات.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في مصر قد أجرت اتصالا هاتفيا مع والد الممثل المصري مينا مسعود، الذي أدى في الفيلم دور علاء الدين مع الممثل الشهير ويل سميث وناعومي سكوت.

وقالت الوزيرة إنها تواصلت هاتفيا مع "صفوت مسعود" والد الفنان مينا، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه مينا في مشواره الفني، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم.

وقال والد مينا للوزيرة خلال الاتصال الهاتفي إنهم مصريون حتى النخاع، وحرصوا على تربية ابنهم على حب مصر ومعرفة أصوله والتمسك بجذوره، مشيرا إلى أن مينا ظهرت موهبته خلال مشاركته بأنشطة المدرسة، وتم استدعاؤه للمدرسة لإخباره بحجم الموهبة التي يتمتع بها نجله.

وأضاف أن مينا قرر خوض واقتحام المجال الفني، وثابر وشارك في مسابقة للفوز بالدور في فيلم "علاء الدين" من بين الكثير من المتقدمين، ونجح في الحصول على هذا الدور، مضيفا أن ابنه فخور جدا بمصريته، ويشعر بالسعادة عند حديثه باللغة العربية، خصوصا المصرية.