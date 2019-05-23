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إليسا تطمئن محبيها: "علاج عادي"

المصدر: دبي - نورا الجندي
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بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر عودة الفنانة اللبنانية إليسا للعلاج من جديد إثر عودة المرض إليها من جديد، خرجت إليسا أخيرا لتطمئن جمهورها.

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يبدو أن الأسود أصبح لون النجمة إليسا المفضّل منذ بداية هذا العام، فمن يتابع أزياءها في 2019 يلاحظ أن أكثر من 70 بالمئة...

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ونشرت إليسا عبر صفحتها على تويتر تغريدة كتبت فيها: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد تناقلت أخبارا عن إجراء إليسا لجراحة في يدها اليسرى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت المعلومات بأن إليسا توجهت إلى بروكسيل بعد حفلها الغنائي الذي أحيته بالقرية العالمية في دبي.

كلمات دالّة

#إليسا, #بروكسل

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