إليسا تطمئن محبيها: "علاج عادي"

بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر عودة الفنانة اللبنانية إليسا للعلاج من جديد إثر عودة المرض إليها من جديد، خرجت إليسا أخيرا لتطمئن جمهورها.

موضوع يهمك يبدو أن الأسود أصبح لون النجمة إليسا المفضّل منذ بداية هذا العام، فمن يتابع أزياءها في 2019 يلاحظ أن أكثر من 70 بالمئة... هكذا بدت إليسا بأولى حفلاتها في جدة العربية ستايل

ونشرت إليسا عبر صفحتها على تويتر تغريدة كتبت فيها: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".

أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن 😘 — Elissa (@elissakh) May 22, 2019

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد تناقلت أخبارا عن إجراء إليسا لجراحة في يدها اليسرى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت المعلومات بأن إليسا توجهت إلى بروكسيل بعد حفلها الغنائي الذي أحيته بالقرية العالمية في دبي.