بعد أنباء مرضها.. صور تثبت وجود نادين نجيم في المستشفى

تناقلت وسائل إعلام في الساعات الماضية أنباء عن نقل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى المستشفى بصورة عاجلة بسبب تعرضها لأزمة صحية ألزمتها البقاء فيها تحت المراقبة.

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وبحسب الأنباء، فإن نجيم لم تعلن عن أزمتها بشكل رسمي رغبة منها بعدم إقلاق جمهورها. أما عن العارض الصحي فترجح المصادر أنه ناجم عن تعب وإرهاق.

من جهتها، أكدت الفنانة لجمهورها خبر مرضها بعد أن نشرت عبر حسابها في إنستغرام صورا لباقات الورود التي أرسلت لها وقد كتب عليها عبارات التمنيات بالشفاء العاجل. ندين نشرت الصور وأرفقتها بكلمات الشكر للمرسلين.