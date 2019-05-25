محمد هنيدي يسخر من أحمد فهمي.. لهذا السبب

رغم غياب محمد هنيدي عن الموسم الدرامي في شهر رمضان، وانشغاله بالتحضير لجولته العالمية الأولى في "ستاند أب كوميدي" إلا أنه متابع جيد لما يقدم عبر الشاشات.

وبحسه الكوميدي، قرر هنيدي أن يسخر من زميله أحمد فهمي بعد ظهور الأخير وهو يرتدي الحجاب في حلقة من حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات".

فنشر هنيدي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة فهمي وهو يرتدي الحجاب في الحلقة، وعلق عليها قائلاً: "مبروك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".

ليرد عليه فهمي قائلاً: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ليرد عليه هنيدي قائلاً: "لا ثواني.. انت عامل مسلسل؟".. ذلك الأمر الذي تفاعل معه الآلاف من محبي النجمين.

وعبر "تويتر" قرر فهمي الرد بشكل مختلف، حيث علق على حديث هنيدي بنشر صورة لمحمد هنيدي من مسلسل "وأنت عامل إيه" الذي قدمه قبل سنوات وكان حينها يرتدي الحجاب.

وعلق فهمي على صورة هنيدي قائلاً: "أنا لما اتحجبت قررت التزم.. مش مبين نص شعري"، في إشارة إلى مظهر هنيدي في ذلك المسلسل.

وليست هذه المرة الأولى التي يمازح فيها هنيدي فهمي عبر السوشيال ميديا، حيث يحرص بين الحين والآخر على التعليق على ما يقوم به منذ تدشينه لحساباته الرسمية.