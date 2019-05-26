إعلامي لبناني لوائل كفوري: "أخيراً ابتسمت"

نشر الإعلامي اللبناني نيشان صورة عبر حسابه في تويتر يظهر فيها الفنان اللبناني وائل كفوري ونيشان ومعهما إعلاميات أخريات.

وأرفق نيشان الصورة بجملة: "وأخيرًا ابتسَم وائل"، في إشارة منه إلى الفنان اللبناني وائل كفوري الذي بدا في الصورة مبتسما على غير عادته، فهو يظهر عادة في صوره وهو جدي وحاد النظرة.

الصورة لاقت تعليقات عديدة من رواد تويتر الذين تفاعلوا معها ومع التعليق.

يذكر أن الصورة التقطت في منزل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي أقامت مأدبة عشاء جمعت فيها إعلاميين وفنانين، واحتفلت فيها بعيد ميلاد الإعلامي نيشان.