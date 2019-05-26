بأول ظهور لها بعد الأزمة والاستقالة.. فيديو لبسمة وهبة

في أول ظهور لها بعد أزمتها، نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة مقطع فيديو على انستغرام وهي تؤدي العمرة.

وشاركت وهبة متابعيها على إنستغرام بالفيديو من الحرم النبوي الشريف، بعد ساعات من أنباء عن تقديمها استقالتها من فضائية "القاهرة والناس".

وكتبت وهبة مع الفيديو: "الحمد لله والشكر لله.. ربنا كريم".

وقالت في الفيديو إنها أدت عمرة سلسة على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازدحام بالحرم المكي في هذا الوقت.

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، قد واجهت أزمة كبيرة بعد إعلان نقابة الإعلاميين عن إيقافها بسبب إحدى حلقات برنامجها "شيخ الحارة" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري عبر فضائية "القاهرة والناس".

موضوع يهمك أزمة كبرى تواجهها الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد إعلان نقابة الإعلاميين عن إيقافها بسبب إحدى حلقات برنامجها "شيخ... نقابة الإعلاميين توقف بسمة وهبة.. وأزمة بسبب هذه الحلقة ثقافة وفن

وأعلنت النقابة في بيانها عن كون قرار الإيقاف استند إلى تقرير المرصد الإعلامي، وما تم رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية في الحلقة التي ظهر فيها الفنان ماجد المصري قبل أسبوع.

واعتبر المرصد أن ما جاء في الحلقة مخالف لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بالإضافة إلى كون مقدمة البرنامج لم توفق أوضاعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسببت الحلقة الأخيرة التي عرضت من البرنامج، وظهرت فيها الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب في أزمة كبرى، بعدما أعلن المخرج المصري خالد يوسف عن تحريك دعوى قضائية بسبب ما ورد في الحلقة تجاهه، حيث أكد يوسف أن الضيفة كالت له العديد من الأكاذيب والإساءة والتشهير في محاولة للنيل منه ومن أسرته.

وكشف المخرج المصري عن تكليفه المحامي الخاص به برفع دعاوى قضائية على كل من روج الأكاذيب بخصوصه في الفترة الماضية متعمدا التشهير به.

وبعد ساعات من عرض الحلقة تم حذف كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها من على موقع "يوتيوب"، كما عرضت حلقة بديلة في موعد الإعادة، حيث ترددت أنباء عن تقديم الإعلامية بسمة وهبة لاستقالتها من فضائية "القاهرة والناس" في ظل نشوب خلاف مع إدارة القناة.