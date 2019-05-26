دبلوماسية السومو..اليابان "تدلل" ترمب بما هو قريب لقلبه

واصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جهوده لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسعاده، الأحد، حيث قدم له ثلاثة أشياء قريبة من قلبه: مباريات المصارعة، والبرغر، والغولف، بما سمي "دبلوماسية السومو".

وتهدف زيارة ترمب الرسمية لليابان، التي تستغرق 4 أيام، إلى إظهار قوة العلاقات بين البلدين.

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019

وكان ترمب قد تلقى استقبالا حارا لدى وصوله إلى نادي موبارا الريفي في جنوب طوكيو، ولعب الغولف مع الزعيم الياباني، وهي المباراة الخامسة بين الزعيمين.

من جهته، سعى آبي لتهدئة ترمب وسط توترات تجارية متنامية بين الولايات المتحدة واليابان، وخطر فرض تعريفات على السيارات. حيث تواجه بلاده تهديدا مستمرا من جانب كوريا الشمالية.

أما ترمب، فقد طمأن اليابان وقلل من خطورة إجراء بيونغ يانغ اختبارات صواريخ قصيرة المدى قد تصل إلى اليابان.

وقال مسؤولون يابانيون إن ترمب وآبي تناولا وجبتي الإفطار والغداء معا، بحسب أسوشيتد برس.

وكان في قائمة طعام الغداء: برغر جبن مصنوع من لحم البقر الأميركي.

وقدم آبي لترمب لمحة عن رياضة مصارعة السومو اليابانية القديمة، وهي رياضة وصفها ترمب بـ"الرائعة".

وجلس ترمب على جانب الحلبة في إحدى المباريات رفقة آبي ورياضيين بارزين، وقدم للفائز جائزة "كأس الرئيس" الخاصة به، والتي عرضها البيت الأبيض في الفندق الفخم الذي يقيم فيه ترمب.

وذهب الزعيمان لاحقا إلى طوكيو لتناول العشاء مع زوجتيهما.