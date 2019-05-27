فابريغاس "غيران" من قصي خولي: "أتمنى أن ينتهي المسلسل"

بعد أن عبرت زوجته في أكثر من مناسبة عن إعجابها بأداء الممثل السوري قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص"، نشر اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، زوج اللبنانية دانييلا سمعان، صورة تجمعه بالممثل عبّر من خلالها عن إعجاب زوجته به وبالعمل الذي يُعرض خلال شهر رمضان، خصوصا بعد أن أعلنت سمعان أنها لم تشاهد يوما عملا عربيا، إلا أنها تابعت مسلسل "خمسة ونص" من أجل قصي.

وأرفق فابريغاس الصورة بتعليق باللغة العربية قائلاً: "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص. كل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".

فما كان من قصي إلا أن يرد على فابريغاس كاتبا: "تشرفت بلقائك أنا من أكبر المشجعين لك وأتمنى لك التوفيق في كل ما تفعله".