فابريغاس "غيران" من قصي خولي: "أتمنى أن ينتهي المسلسل"

بعد أن عبرت زوجته في أكثر من مناسبة عن إعجابها بأداء الممثل السوري قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص"، نشر اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، زوج اللبنانية دانييلا سمعان، صورة تجمعه بالممثل عبّر من خلالها عن إعجاب زوجته به وبالعمل الذي يُعرض خلال شهر رمضان، خصوصا بعد أن أعلنت سمعان أنها لم تشاهد يوما عملا عربيا، إلا أنها تابعت مسلسل "خمسة ونص" من أجل قصي.
وأرفق فابريغاس الصورة بتعليق باللغة العربية قائلاً: "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي لحبيبتي دانييلا في أجمل مسلسل عربي خمسة ونص. كل التوفيق وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".
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What a great pleasure to meet you @cescf4bregas i am your biggest fan good luck to you in everything you do🙏🏼 @cescf4bregas مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا @daniellasemaan في اجمل مسلسل عربي #خمسة—ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه. 🤗👏🏻#غمار_الغانم @kosaikhaulii
فما كان من قصي إلا أن يرد على فابريغاس كاتبا: "تشرفت بلقائك أنا من أكبر المشجعين لك وأتمنى لك التوفيق في كل ما تفعله".