سعاد عبدالله لأمير الكويت: قريباً سألعب في "أرسنال"

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للممثلة الكويتية سعاد عبدالله التي تتواجد في المستشفى إثر تعرضها لكسر بقدمها.

وفي الفيديو يظهر أمير الكويت ومعه آخرون، ومن أمامه الممثلة وهي تحدثه مازحة: "أنا زينة، وقريباً رح العب بـ"أرسنال".

سمو الامير الشيخ #صباح_الأحمد حفظه الله ورعاه يطمئن على الفنانة #سعاد_عبدالله بعد كسر قدمها pic.twitter.com/vHMJj73Hqw — خبر عاجل (@Breakingkw) May 27, 2019

ونادي أرسنال هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف يقع في هولوواي شمال لندن، وما كان من الأمير ومن معه إلا أن غرقوا في موجة ضحك إثر الطرفة التي سمعوها من الممثلة.

يذكر أن زيارة الأمير للممثلة عبدالله، لقيت تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الإيجابية على الفيديو.