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سعاد عبدالله لأمير الكويت: قريباً سألعب في "أرسنال"

المصدر: دبي - نورا الجندي
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انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للممثلة الكويتية سعاد عبدالله التي تتواجد في المستشفى إثر تعرضها لكسر بقدمها.

وفي الفيديو يظهر أمير الكويت ومعه آخرون، ومن أمامه الممثلة وهي تحدثه مازحة: "أنا زينة، وقريباً رح العب بـ"أرسنال".

ونادي أرسنال هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف يقع في هولوواي شمال لندن، وما كان من الأمير ومن معه إلا أن غرقوا في موجة ضحك إثر الطرفة التي سمعوها من الممثلة.

يذكر أن زيارة الأمير للممثلة عبدالله، لقيت تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الإيجابية على الفيديو.

كلمات دالّة

#سعاد العبدالله, #سعاد عبدالله

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