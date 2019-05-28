فيديو صادم لأطفال يقلّدون العمليات القتالية بليبيا

ألقت الحرب الدائرة في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بظلالها على الأطفال، واستوطنت مخيلتهم حتى أخذت مكانتها بوضوح في تصرفاتهم وسلوكياتهم التي غلب عليها العنف.

هذا ما لخصه مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ظهر فيه أطفال وهم يقومون بتمثيل مشاهد تحاكي المواجهات المسلحة الدائرة في العاصمة طرابلس، عكست مدى تأثرهم وربما إعجابهم بما يقوم به المقاتلون في ساحات المعارك.

وفي المشهد شكلّ مجموعة من الأطفال مجموعتين مسلحتين، وانتشروا داخل أحد محاور القتال، ليدخلوا في مواجهة مسلحة، تبادلوا خلالها إطلاق النار، وسط تصاعد الهتافات المكبّرة من هنا وهناك، تزامناً مع سقوط قتلى من الجانبين، في صورة مشابهة تماما لجو الحرب الذي تعيشه ساحات المعارك الحقيقية.

وأثار الفيديو دهشة واستنكار نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الذين نبهوا من مخاطر تأثر الأطفال بمشاهد الحرب والدمار والقتل وكل العنف المعروض على التلفاز، داعين إلى ضرورة دمجهم في نشاطات ثقافية وتربوية لإخراجهم من هذه الأجواء.